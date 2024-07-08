В Можайске объявлен конкурс на реконструкцию стадиона «Спартак»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции стадиона «Спартак» в г. Можайск Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитет по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по адресу: Московская область, Можайский р-н, г. Можайск, ул. Герасимова.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«В ходе выполнения работ в 2026 году планируется реконструировать стадион площадью 2034,13 кв. м», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.