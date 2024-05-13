В Москве провели эстафету по академической гребле «Серебряная ладья»

Ежегодную эстафету по академической гребле на приз «Вечерней Москвы» провели 9 мая на Гребном канале в Крылатском. Победителям вручили кубок «Серебряная ладья», учрежденный изданием в 1933 году, сообщается на сайте газеты.

Гостями мероприятия стали ветераны гребного спорта и близкие конкурсантов. По словам заслуженного работника физической культуры РФ Александра Сазонова, соревнования проходят каждый год, несмотря ни на что.

«Прерывалась традиция всего раз (в конце 1960-х годов — ред.). Тогда погодные условия были совсем плохими как на суше, так и на воде», — отметил он.

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин подчеркнул, что эстафета посвящена тем, кто положил свою жизнь на алтарь ради Великой Победы. Он добавил, что на сегодняшний день участники спецоперации так же стремятся к достижению поставленных целей.

Перед мероприятием организаторы спустили на воду венок и провели минуту молчания в память о героях Великой Отечественной войны.