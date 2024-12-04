В Москве пройдут Международные соревнования по кекусинкан

В Москве 9 марта во Дворце Ирины Виннер в Лужниках состоятся Международные соревнования по кекусинкан — Кубок Наций, передает пресс-служба организаторов.

Организаторами турнира выступают Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате кёкусинкан «Подольск-Додзе».

Соревнования проходят в рамках проекта СПП «Иволга» — «ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ СПОРТ». Цель проекта — объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека.

В соревнованиях примут участие представители более 15 стран мира и 50 регионов России. Ожидается более 2000 участников соревнований.

Впервые КУБОК НАЦИЙ состоялся в феврале 2024 года. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 12 стран. Призерами турнира стали спортсмены из 11 стран: Россия, Кувейт, Армения, Таджикистан, Казахстан, Турция, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Абхазия.

«Союз промышленников и предпринимателей „Иволга“ активно работает в направлении развития и поддержки спорта и здорового образа жизни. Миссию спорта в становлении личности человека переоценить сложно — это и формирование характера, стойкости, навыка стратегически мыслить, уважать соратников и противников, работать сообща и быть верным своему делу, своей команде, своей стране. Мы являемся организаторами соревнований по различным видам спорта. И рассчитываем с каждым годом только масштабировать наши проекты», — сказал руководитель отрасли «Промышленность, технологии и инновации. Малое и среднее предпринимательство. Спорт» Артем Петрухин.

В числе почетных гостей были именитые спортсмены не только из указанного вида спорта, но и олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев, и чемпион мира по боксу Денис Лебедев. На турнире присутствовал Михаил Викторович Слипенчук — президент Федерации Кекусин-кан карате-до России и другие члены правления федерации. На церемонии открытия гимн России исполнила известная певица Ирина Дубцова.

«Именно сейчас проходит главный организационный этап — масштабная пригласительная кампания соревнований, но благодаря уровню проведения мероприятий в феврале текущего года, а также мастерству российской команды спортсменов и организаторов, мы получили серьезное количество заявок для участия уже сейчас. Убежден, что второй Кубок будет еще более зрелищным и масштабным!», — заключил руководитель и главный тренер Клуба «Подольск-Додзе» Максим Аборин.