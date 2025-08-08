В Москве пройдет забег в поддержку бездомных животных

16 августа в парке «Кузьминки» пройдет масштабное благотворительное мероприятие — забег «Беги за другом», организованный фондом «Ника» при поддержке брендов AMIGO и МИРАТОРГ. Это не просто спортивное событие, а настоящий праздник, объединяющий спорт, помощь животным и образовательные активности, сообщил организатор — благотворительный фонд «Ника» .

Главная цель фестиваля — привлечь внимание к проблеме бездомных животных в России и показать, как можно помогать с радостью. В зоне «Иди за другом» с 11:00 до 18:00 будет проходить выставка-пристройство кошек и собак из московских приютов. Более 150 питомцев, уже привитых и социализированных, будут ждать своих новых хозяев. Волонтеры помогут гостям познакомиться с животными и расскажут о каждом из них.

Программа фестиваля включает несколько тематических зон:

Спортивная зона — забеги на 2 и 5 км для взрослых, 500 м и 1 км для детей, а также специальный забег с собаками. Участвовать можно очно в Москве или онлайн, зарегистрировавшись на сайте: https://fondnika.limetime.io/begizadrugom2025

Главная сцена — выступления группы АИЛИ, модный показ с собаками, дискуссии с участием Варвары Щербаковой, Маргариты Родиной, Анастасии Бобковой и Виктории Вилковицкой;

Лекторий и мастер-классы — эксперты расскажут о питании, поведении животных, осознанном выборе игрушек и многом другом;

Творчество и терапия — занятия йогой с собаками, пет-терапия и рисование питомцев с натуры;

Благотворительный маркет — уникальные товары ручной работы, зоотовары и мерч, все вырученные средства пойдут на помощь животным;

Активности от партнеров — розыгрыши, подарки и интерактивные развлечения.

«Для нас важно показать, что забота о животных может быть радостной, объединяющей и вдохновляющей. Этот день — про добрые поступки, новые знакомства и уверенность в том, что у каждой собаки и кошки обязательно будет шанс на дом», — отметила президент фонда «Ника» Вера Митина.

Участие в фестивале бесплатное, регистрация не требуется. Все мероприятия пройдут с 9:00 до 18:00.

Фонд «Ника» с 2016 года помогает бездомным животным, и сейчас под его опекой находится более 1000 собак и кошек.

Подробнее о забеге можно узнать по ссылке: https://begizadrugom.ru/.