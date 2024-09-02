В Москве началась последняя неделя чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

В столице стартовала последняя неделя чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». Все лето участники соревновались за главный приз в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

За все время в мероприятии участвовали около 100 тысяч человек разных возрастов. Главной площадкой для соревнований стал Чистопрудный бульвар. Кроме центра в игре участвуют еще 11 округов Москвы.

В финале, который состоится в Зеленограде 5 сентября, сразятся 48 игроков. Каждый будет бороться с соперниками, стремясь набрать максимальное количество баллов, чтобы выйти в финал, а затем в суперфинал, который состоится 7 сентября с 20:00 до 22:00 на площади Революции.

«Камень, ножницы, бумага» не просто игра, она развивает интеллект, стратегическое мышление и интуицию. У нее есть множество вариаций, при этом случай и азарт — не главные составляющие победы. Внимательный игрок может вычислить стратегию соперника и обыграть его.

10 июня в легендарной игре приняли участие московские рестораторы Антон Пинский и Аркадий Новиков. Они сформировали призовой фонд в 1 млн 750 тыс. рублей. Из него выплатят награды победителям.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках столицы. Для горожан всех возрастов сформировали более 40 типов мероприятий.