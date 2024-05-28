В Москве 1 июня стартует летний сезон двух спортивных проектов

1 июня в столице начинается летний сезон проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные». В рамках «Моего спортивного района» тренировки проведут в 10 округах Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Тренировки проведут и на необычных площадках, например, крышах районных центров «Место встречи» и зонах для занятий роллер-спортом. Участники смогут позаниматься разными видами спорта, от фитнеса до баскетбола. Впервые во время летнего сезона сотсоятся беговые тренировки.

В этом году занятия в рамках проекта «Спортивные выходные» впервые проведут на свежем воздухе в Парке Победы, на территориях Центрального рынка, «Три вокзала. Депо» и Культурного центра ЗИЛ. Также тренировки состоятся на закрытых площадках: в пространстве «Депо.Москва» (Лесная) и в павильоне № 75 на выставке-форуме «Россия».

Тренировки доступны для участников бесплатно в выходные дни на 29 площадках в самых популярных локациях Москвы.