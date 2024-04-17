В Московской области стартовал Чемпионат ФСИН России по самбо

В Московской области стартовал Чемпионат ФСИН России по самбо В Московской области состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата ФСИН России по самбо, посвященная 145-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, передает пресс-служба УФСИН России по Московской области.

В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов, выступающих в составе 53 сборных команд территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России.

Приветствовали участников и гостей Чемпионата начальник отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России Дмитрий Дмитриев, главный тренер сборной команды России по самбо Дмитрий Трошкин, исполнительный директор Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков и главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории Сергей Ссорин. Они пожелали спортсменам честных, бескомпромиссных поединков и заслуженных побед.

В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония вручения юбилейных ведомственных наград Министерства спорта Российской федерации. Соревнования продлятся до 19 апреля.

В последний день Чемпионата за золотые медали в своих весовых категориях будут бороться сильнейшие единоборцы России, вышедшие в финал.