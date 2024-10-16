В Московской области прошёл чемпионат России по авиационным гонкам

На аэродроме Дракино в городском округе Серпухов состоялся чемпионат России по авиационным гонкам, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Летчик из Подмосковья Александр Васильев занял второе место чемпионата страны в поршневом классе, уступив лишь Ксении Гринберг из Москвы. Замкнул тройку призеров представитель Республики Крым Сергей Захаров.

​В соревнованиях приняли участие 12 летчиков-спортсменов из четырех регионов России: Москвы, Московской и Ивановской областей, а также из Республики Крым.

​Пилоты выступали на поршневых самолётах Як-55 и Су-29. Задача каждого участника заключалась в том, чтобы пройти трассу, обозначенную воздушными воротами (пилонами), максимально быстро и при этом не заработать штрафных очков. У лётчиков было по две попытки, в зачет шла лучшая из них.

​Накануне соревновательного дня были проведены тренировочные и квалификационные полеты, по результатам которых определились главные претенденты на победу. Однако во время самих соревнований многие лидеры заработали штрафные очки и не вошли в тройку победителей.

​Чемпионат России по авиационным гонкам в поршневом классе завершился 12 октября на аэродроме Дракино в городском округе Серпухов. Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе – 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный – на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления – в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни – очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», – добавил Воробьев.