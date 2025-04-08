В Московской области пройдет шахматный турнир «Ход Победы»

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Турнир «ХОД ПОБЕДЫ» проводится в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с целью сохранения исторической памяти, развития патриотического воспитания через интеллектуальный спорт, вовлечения различных возрастных и социальных категорий граждан в шахматное движение, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Региональная общественная приемная «Единой России» в Московской области, совместно с Шахматным клубом Сергея Карякина проводят турнир по блицу «ХОД ПОБЕДЫ», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Серия соревнований проходит при поддержке Федерации шахмат Московской области.

«Это наш первый масштабный турнир совместно с региональной общественной приемной партии „Единая Россия“ в Подмосковье. Приглашаем к участию всех желающих! С победителями встретимся в финальном этапе», — прокомментировал Сергей Карякин.

С 9 по 24 апреля пройдут отборочные муниципальные соревнования в формате индивидуальных блиц-турниров. 8 мая 2025 года пройдет финал, на котором определят победителей.

Отборочные муниципальные соревнования пройдут в 23-х городских округах Московской области. Чтобы стать участником соревнований необходимо обратиться в местную общественную приемную партии. Узнать адрес и телефон приемных можно на сайте регионального отделения «Единой России».

Расписание соревнований:

9 апреля — Наро-Фоминский г. о.

10 апреля — г. о. Королев

12 апреля — Ленинский г. о., Рузский м. о., Шаховская м. о.

13 апреля — м. о. Шатура​

14 апреля — г. о. Щёлково

15 апреля — г. о. Жуковский

17 апреля — г. о. Мытищи, г. о. Домодедово, Раменский м. о.​

18 апреля — г. о. Черноголовка, г. о. Лобня,

19 апреля — г. о. Коломна, м. о. Истра, г. о. Серпухов

20 апреля — г. о. Солнечногорск, м. о. Чехов

21 апреля — г. о. Красногорск

22 апреля — г. о. Люберцы, м. о. Серебряные Пруды

23 апреля — Можайский м. о.​

24 апреля — г. о. Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.