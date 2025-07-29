В молодежной хоккейной лиге выступит новая команда из Подмосковья

В Подмосковье появилась новая хоккейная команда — «Академия Динамо — Красная Машина Юниор», которая уже в предстоящем сезоне дебютирует в молодежной хоккейной лиге (МХЛ), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Домашней площадкой команды станет Арена Красногорск имени В. В. Петрова.

​Проект «Красная Машина Юниор» — это одна из самых динамично развивающихся хоккейных академий страны, в которой на сегодняшний день проходят обучение свыше 400 детей. Новая команда будет представлена не только в молодежной хоккейной лиге (МХЛ), но и в Юниорской хоккейной лиге (ЮХЛ) — в сезоне 2025/26 в ЮХЛ дебютирует команда «Красная Машина Юниор». Участие коллектива сразу в нескольких хоккейных лигах позволит создать полноценную вертикаль подготовки спортсменов внутри одной системы. Таким образом, будет сформирована полноценная экосистема развития команды: от детского и юниорского хоккея до молодежного уровня и профессионального спорта.

​«Московская область готовится стать одним из ключевых центров развития молодежного хоккея в России. „Академия Динамо — Красная Машина Юниор“ — это не просто очередная команда в системе хоккейного клуба „Динамо“ и бренда „Красная Машина“. Это стратегическая инвестиция в будущее отечественного хоккея. Здесь создаются условия для роста, раскрытия потенциала и подготовки новых поколений чемпионов, которые в будущем будут представлять Подмосковье и Россию на крупнейших международных аренах», — отмечается в сообщении пресс-службы команды «Красная Машина Юниор».

​Также отмечается, что команда ставит перед собой ряд стратегических задач: борьба за плей-офф и медали МХЛ и ЮХЛ, подготовка резерва для основного состава ХК «Динамо» и сборных России, укрепление статуса одной из ведущих хоккейных академий России и формирование международного имиджа.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, правительства региона, ХК «Динамо», федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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