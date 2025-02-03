В молодежно-подростковом клубе «Атлет» в Раменском пройдут соревнования

Соревнования состоятся 6 февраля.

К участию в соревнованиях приглашаются юноши от 14 до 17 лет и мужчины от 18 лет и старше. Участие осуществляется только при наличии медицинской справки с визой врача о допуске. Соревнования проводятся при поддержке Раменского молодежного центра.

Целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Раменского муниципального округа, а также совершенствование спортивного мастерства посредством спортивной деятельности.

К соревнованиям допускаются участники в соответствии с заявками, направленными на электронную почту ram-mc@mail.ru или заполненными (принесенными) в молодежно — подростковом клубе «Атлет». В заявке необходимо указать имя, фамилию участника, возраст (к заявке прикладывается ксерокопия паспорта), а также медицинскую справку с заключением врача об отсутствии противопоказаний. Кроме того, участники должны заполнить расписку о персональной ответственности за жизнь и здоровье.

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями и кубками за первое место.

Соревнования начнутся в 18.00. Регистрация участников в 17.30. Соревнования пройдут по адресу: г. Раменское, ул. Советская, дом 17, молодежно — подростковый клуб «Атлет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура.

«Мы развиваем спортивную инфраструктуру. Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации», — заявил Воробьев.