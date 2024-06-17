В МФЦ Солнечногорска помогут оформить карту болельщика

В МФЦ городского округа Солнечногорск помогут оформить карту болельщика. Для входа на стадион нужно показать QR-код, который сформируется автоматически после покупки билета или абонемента и назначения владельца в личном кабинете на госуслугах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Футбольный сезон — 2024/25 стартует 13 июля. С 1 июня 2022 года необходимо оформлять карту болельщика, для посещения матчей на стадионе. Чтобы узнать подробности и оформить карту, МФЦ городского округа Солнечногорск посетил и. о. заместителя главы муниципалитета Кирилл Типографщик.

Оформить карту можно при наличии учетной записи на Госуслугах. Учетная запись может быть стандартной, упрощенной или подтвержденной. Для подачи заявления необходимо заполнить форму на портале (услуга «Карта болельщика»). Для этого потребуются данные паспорта, фото, номер телефона, адрес электронной почты. После того как заявление будет подано, нужно обратиться в МФЦ для подтверждения личности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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