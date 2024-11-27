В манеже Ильинской спортшколы прошел Кубок по футболу

Турнир по футболу среди игроков 2015 года рождения прошел на прошлых выходных в манеже Ильинской спортшколы «Авангард». Он носил название «Осенний кубок Авангарда», сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Восемь команд из разных городов России сражались за свою победу. Турнир подразделялся на два финала: Серебряный и Золотой. Сделали это для того, чтобы силы команд были уравновешены.

«К нам уже традиционно приезжают команды с регионов. Всем очень нравится наша организация, размещение, судейство. Стараемся привлекать как можно больше талантов сюда, на нашу раменскую землю, в наш поселок Ильинский. Идея проведения этого турнира возникла у нас в 2021 году. У нас есть великолепные условия, футбольный манеж, который может круглогодично принимать соревнования по футболу. И поэтому мы решили, что почему бы в этом манеже не собрать лучших команд со всей России, потому что для наших мальчишек из „Авангарда“ было бы очень полезно и здорово посоревноваться как раз с топовыми московскими академиями», — рассказал директор СШ «Авангард» Максим Литвинов.

За победу боролись восемь команд из разных городов России. Турнир разделен на два финала — Серебряный и Золотой. Это было сделано для того, чтобы уравновесить команды. Благодаря громогласным аплодисментам болельщиков, их песням и кричалкам маленькие футболисты чувствовали себя увереннее и получали заряд бодрости.

«Приезжают такие команды как „Динамо“, приезжает „Локомотив“, в этот раз еще участвуют „ЦСКА“ и команды с регионов. С ними соперничает наш „Авангард“ и показывает неплохие результаты», — сообщила специалист по связям с общественностью СШ «Авангард» Дарья Мартакова.

Победителем Серебряного финала стала команда СШ «Авангард». В Золотом финале почетное первое место заняла команда Академии ФК «Локомотив».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.