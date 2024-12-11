В Малаховке прошел финал студенческого турнира по шашкам

​Финальные соревнования прошли в Московской государственной академии физической культуры в городском округе Люберцы (р.п. Малаховка) и объединили 20 сильнейших команд средних профессиональных учебных заведений и 24 коллектива высших учебных заведений, которые успешно преодолели региональный отбор.

​Среди команд высших учебных заведений победу одержали студенты Московского областного филиала РАНХиГС. Второе место заняли шашисты Гжельского государственного университета. И замкнули призовую тройку представители Московской государственной академии физической культуры.

​Лучшей сборной среди средних профессиональных учебных заведений стала команда профессионального колледжа «Московия» (структурное подразделение в Ленинском г. о.). Серебряные медали на счету Истринского профессионального колледжа (филиал ГГТУ). И почетное третье место заняли студенты Сергиево-Посадского колледжа.

​«Спорт лидеров теперь и в высших учебных заведениях. Ежегодно с 1966 года в России проходят традиционные соревнования для школьников «Чудо-шашки». В этом году в Московской области мы организовали подобные соревнования для ребят из детских садов, а теперь и для студентов. Более 70 учебных заведений из 30 городских округов приняли участие в отборочных этапах Московских областных студенческих соревнований по шашкам среди сборных СПО и вузов», — сказал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

​Также в рамках открытия турнира состоялось подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве между Московской государственной академией физической культуры и федерацией шашек Московской области.

​Организаторами мероприятия выступили: министерство образования Московской области, министерство физической культуры и спорта Московской области и федерация шашек Московской области.

​Турнир состоялся 7 декабря и проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.