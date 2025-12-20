В Магнитогорске в марафоне «Земля спорта» установили новый рекорд России

Зимний этап марафона «Земля спорта» завершился. В нем поучаствовали представители 30 регионов, хоккей, бег и новый рекорд России. В течение двух дней, 13 и 14 декабря, участники соревновались в хоккейном турнире 3×3, кросс-забегах и смешанной эстафете, говорится на официальном сайте проекта .

В финальный день марафона поддержать всех участников и вручить награды собрались директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Анна Сергеевна Корпен, заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Владимирович Кобылин, амбассадор проекта — президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко и начальник управления физкультуры и спорта Магнитогорска, экс-игрок сборной России Денис Абдуллин.

Участников марафона ждала насыщенная спортивно-развлекательная программа, захватывающий новый рекорд России от сильнейшей женщины страны Екатерины Зайцевой, товарищеский матч между сборной командой «Земли спорта» и легендами ХК «Металлург» и грандиозный вечерний концерт с участием VA.NO и группы «Винтаж».

Победителями стали участники из разных регионов России.

1. Хоккей 3×3:

1 место — Саратовская область;

2 место — Республика Татарстан;

3 место — Республика Мордовия.

2. Кросс-забег (мужчины):

1 место — Фаттахов Азамат (Челябинская область);

2 место — Ярцев Петр (Новосибирская область);

3 место — Арстамбеков Аяз (Республика Татарстан).

3. Кросс-забег (женщины):

1 место — Ермолаева Анастасия (Пензенская область);

2 место — Ефремова Анастасия (Челябинская область);

3 место — Самигулина Елена (Челябинская область).

4. Смешанная эстафета:

1 место — Челябинская область;

2 место — Республика Татарстан;

3 место — Новосибирская область.

Организаторы мероприятия поздравили победителей зимнего этапа.

«Ваши достижения — это яркий пример для каждого из нас. Мы чествуем не только призеров: каждый участник, проявивший характер в суровых зимних условиях, важен и ценен для нас! Благодарим за мужество, стойкость и неподдельную любовь к спорту. Мы с гордостью ждем вас на новых этапах в следующем году. Ведь „Земля спорта“ — это больше, чем проект. Это сообщество единомышленников, которое поддерживает здоровый образ жизни среди жителей сельских территорий!», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.