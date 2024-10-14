В Лыткарине завершилось первенство города по боксу

В минувшие выходные состоялось первенство города Лыткарино по боксу во Дворце спорта «Арена Лыткарино». В нем приняли участие 125 спортсменов из Люберец, Котельников, Чехова, Домодедова и др. Город Лыткарино представляло 35 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Первенство города Лыткарино по боксу проводится уже в третий раз. Однако в этом году у нас официально открылось спортивное отделение бокса, так что можно сказать, что первенство прошло впервые. Это отделение получилось открыть благодаря многим руководителям нашей администрации и руководителям спортивной школы», — отметил тренер-преподаватель спортивной школы МАУ ДО «СШ Лыткарино» Александр Григорьев.

Поединки проходили на двух рингах: один, поменьше, предназначался для детей в возрасте 10-11 лет, второй, более большой ринг — для боксеров в возрастных категориях 14-15 и 16-17 лет. У детей прошли спарринги без присуждения победителя, на которых они приобрели соревновательный опыт типа открытого ринга. На большом ринге прошел отборочный этап первенства города, где боксеры постарше сошлись в поединках для выявления победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.