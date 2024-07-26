В Лыткарине завершен подготовительный этап по строительству лыжероллерной трассы

В лесопарке Волкуша г. о. Лыткарино ведутся работы по строительству всесезонной лыжероллерной трассы протяженностью 2,25 км. Лыжероллерная трасса будет предназначена для двух видов спорта: катания на лыжах зимой и катания на роллерах и лыжероллерах летом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В летний период лыжники смогут продолжать оттачивать свое мастерство и не терять тренировочный темп, вставая на лыжероллеры, также по этой дисциплине существуют отдельные соревнования.

«На данный момент завершен подготовительный этап по строительству трассы. Мы выполнили трассировку и выемку грунта, уложили песчаное основание. Завершить строительство планируем 15 октября — до начала сезона. Спортсмены на роллерах как раз успеют опробовать трассу до того, как выпадет снег. На свои работы мы даем гарантийный срок в 5 лет», — рассказал директор по строительству ООО «Рост» Алиев Сайгид.

Строители отмечают, что в ходе выполнения работ особое внимание они уделяют соблюдению всех нормативов по уклонам, затяжным спускам и заходам в вираж — это важно, так как на роллерах можно развить большую скорость, но при этом возможности торможения у спортсменов нет. Суммарный перепад высот на трассе составит 35 м. В период соревнований трасса будет способна вместить порядка 600 человек.

Помимо самой лыжероллерной трассы будут выполнены работы по строительству крытого павильона с туалетами, судейской, освещению территории и установке камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Все работы будут выполнены с минимальным вмешательством в экосистему лесопарка. Работы ведутся в лесопарке Волкуша по программе губернатора «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.