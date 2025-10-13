В минувшие выходные в Лыткарине состоялось открытое первенство города по боксу среди юношей младшего и старшего возрастов. В турнире приняли участие более 100 боксеров из различных городов Московской области и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования были разделены на три возрастные группы: 2012-2013, 2010-2011 и 2008–2009 годов рождения. Для младших юношей (возраст 10-11 лет) бои проходили в формате спаррингов без присуждения победителей. Для старших возрастных групп использовалась очковая система подсчета по раундам, а решения принимала судейская коллегия.

«Целью соревнований — выполнение спортивных разрядов и предоставление возможности младшим юношам провести первые спарринги без присуждения победителей», — отметил тренер-преподаватель спортивной школы Лыткарина Александр Григорьев

В ходе турнира было разыграно 50 комплектов медалей, большую часть завоевали спортсмены из Лыткарина. Победители и призеры были награждены кубками и медалями. Следующий турнир в Лыткарине запланирован на конец февраля и будет посвящен Дню защитника Отечества.

Сейчас продолжается набор детей в бюджетные секции спортивной школы городского округа Лыткарино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.