В Лыткарине соревновались трудовые коллективы
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Лыткарино
Во Дворце спорта «Арена Лыткарино» прошли соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады трудовых коллективов, сообщили в пресс-службе округа.
В программу соревнований входят волейбол, футбол, настольный теннис, стрельба, плавание, легкоатлетическая эстафета и ещё одна дисциплина ˗ «Мама, папа, я ˗ спортивная семья».
Команды ДиПОС, ЛЗОС, ЦИАМ, НИИП и Оргплекс играли между собой по круговой системе. Победители встретятся во Дворце спорта 29 октября.
По итогам игры первенство взяла команда НИИП, второе место занял ЛЗОС, а третье — ЦИАМ.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.