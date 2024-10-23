В Лыткарине соревновались трудовые коллективы

В Подмосковье прошли соревнования по мини-футболу среди предприятий

Во Дворце спорта «Арена Лыткарино» прошли соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады трудовых коллективов, сообщили в пресс-службе округа.

В программу соревнований входят волейбол, футбол, настольный теннис, стрельба, плавание, легкоатлетическая эстафета и ещё одна дисциплина ˗ «Мама, папа, я ˗ спортивная семья».

Команды ДиПОС, ЛЗОС, ЦИАМ, НИИП и Оргплекс играли между собой по круговой системе. Победители встретятся во Дворце спорта 29 октября.

По итогам игры первенство взяла команда НИИП, второе место занял ЛЗОС, а третье — ЦИАМ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.