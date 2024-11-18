В Лыткарине провели соревнования по спортивному ориентированию

Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию «Призы осенних каникул» прошли в городе Лыткарино. В нем приняло участие 120 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Спортивное ориентирование — это уникальный вид спорта, который сочетает в себе интеллектуальную деятельность и физическую активность. Участники соревнований используют карты и компасы, чтобы найти контрольные пункты на местности. Каждая дистанция представляет собой небольшое приключение, которое интересно участникам всех возрастов», — сказала тренер детской спортивной школы, отделение спортивное ориентирование, главный судья соревнований Валерия Глухова.

Соревнования проходили следующим образом: участники знакомились с информацией, получали необходимые атрибуты — чипы и компасы, а затем отправлялись на старт. В этот раз была выбрана творческая дисциплина «Выбор», где участникам предстояло самостоятельно определить свой маршрут на карте, что добавляло элемент творчества в соревнование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.