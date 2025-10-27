В Лыткарине прошли первые соревнования по зимнему плаванию

В минувшие выходные на карьере «Волкуша» г. о. Лыткарино состоялись открытые соревнования по зимнему плаванию. В состязаниях приняли участие более 20 спортсменов, соревновавшихся в двух дисциплинах — заплывах на 25 метров брассом и 50 метров вольным стилем, среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также впервые была проведена командная эстафета, в которой выступили клубы из Подмосковья, Москвы, Томска и местное спортивно-оздоровительное сообщество «Белые медведи».

«На карьере «Волкуша» состоялось первое соревнование по зимнему плаванию. Этот вид спорта пока не включен в программу Олимпийских игр, однако официально признан в Российской Федерации. Участников собралось более двадцати человек. Соревнования прошли успешно, даже превзойдя наши ожидания. Атмосфера мероприятия получилась теплой и дружелюбной. Участники поддерживали друг друга, создавая настоящую соревновательную атмосферу», — рассказала член оргкомитета турнира Наталья Азаренкова.

По окончании заплывов участникам предложили горячий чай и угощения. В планах организаторов сделать проведение подобных турниров на регулярной основе.

В 2025 году на территории лесопарка «Волкуша» завершились работы по благоустройству, которые были проведены в рамках региональной программы «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.