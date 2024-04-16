В Лыткарине прошел матч полуфинала чемпионата любительских команд по баскетболу

Во Дворце спорта «Арена Лыткарино» прошел второй матч полуфинала чемпионата Московской области среди любительских команд по баскетболу, сообщается на сайте администрации горокруга.

Соревнования прошли между городской командой «Кристалл» и командой «Спартак» из Люберец. Победу одержала команда «Кристалла» со счетом 90:69. Открыл счет встречи лыткаринский баскетболист Алексей Мельников, забив 3 очка в корзину соперника.

«Это была игра за выход в финал. Первую игру мы проиграли, уступив команде соперников семь очков. Этот матч нужно было выиграть с преимуществом более, чем сем очков. Все игроки команды большие молодцы. Все отдавались и эмоционально, и физически. Ощущения от победы приятные, но дело еще не закрыто, ведь впереди нас ждет финал», — сказал капитан команды «Кристалл» Алексей Мельников.

Подобные мероприятия во Дворце спорта «Арена Лыткарино» проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта московской Области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.