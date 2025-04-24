В Лыткарине прошел хоккейный матч к 80-летию Победы в ВОВ

В городском округе Лыткарино состоялся хоккейный памятный матч, посвященный 80-летию Великой Победы. На арене ледового дворца развернулось захватывающее противостояние между двумя командами: ХК «Лыткарино» и «Российская таможенная академия» из Люберец, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Перед матчем состоялась церемония открытия, на которой присутствовал Юрий Ляпкин — легенда советского хоккея, двукратный олимпийский чемпион. Вместе с проректором академии и президентом национальной студенческой хоккейной лиги он провёл символическое вбрасывание.

В упорной борьбе хозяева льда взяли верх со счетом 5:4.

«Матч прошел в теплой, но в то же время соревновательной атмосфере. Счет, конечно, не мог оставить в покое всех болельщиков, однако рад, что финал завершился в нашу пользу. Лыткарино — вперед!», — поделился болельщик из Лыткарино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.