В Лыткарине подготовили 260 спортсменов за 2024 г

В 2024 году в спортивном комплексе «Арена Лыткарино» было подготовлено 183 спортсменов-разрядников, 1 мастер спорта, 4 кандидата в мастера спорта, 11 спортсменам присвоен I разряд, 60 воспитанников подтвердили уже имеющиеся разряды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены представляли город Лыткарино на различных соревнованиях, за 2024 год завоевано более 200 медалей различного достоинства, среди которых 60 — золотых, 85 — серебряных и 55 бронзовых.

Значительные достижения достигли:

Анастасия Большова — победительница Чемпионата России в дисциплине велокросс — лонг;

Валерий Глухов — победитель Чемпионата России и Кубка России в дисциплине велокросс;

Ирина Чернышова — победительница Чемпионата Европы по спортивной борьбе грепплинг.

На данный момент в спортивном комплексе функционируют десять отделения спортивной подготовки по следующим видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, спортивное ориентирование, баскетбол, футбол, плавание, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, хоккей с шайбой, бокса.

«С открытием в МАУ ДО „СШ Лыткарино“ отделения бокса, открывается перспектива развития данного вида спорта и вовлечения молодежи в занятия боксом. В 2024 году введена в эксплуатацию лыже-роллерная трасса. Введение данной трассы позволит круглогодично тренироваться спортсменам лыжникам, что положительно скажется на результатах. В планах развития детского и юношеского спорта — строительство универсальной спортивной площадки», — отметила председатель МКУ «Комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» Ольга Кленова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.