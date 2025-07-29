В Луховицах состоится V экстремальный забег с препятствиями «Стальная птица»

В округе Луховицы пройдет V открытый экстремальный забег с препятствиями «Стальная птица». Мероприятие состоится 30 августа на территории турбазы «Росинка» и в ее окрестностях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторами выступают спортивный центр «Луховицы», администрация муниципального округа Луховицы и социальный клуб «Одной дорогой».

«Участникам предстоит преодолеть сложную пятикилометровую трассу с 20 искусственными препятствиями. Судьи будут учитывать, как скорость, так и качество прохождения испытаний», — рассказал директор спортивного центра «Луховицы» Дмитрий Кирюхин.

На 13:00 планируется старт командного забега. К участию будут допускаться коллективы в составе четырех участников, среди которых должна быть хотя бы одна женщина. Минимальный возраст бегунов — 16 лет.

Торжественное открытие забега начнется в 10:30. На 11:00 назначен старт детских забегов.

«Длина трассы детского забега составит 1,5 км. Она будет усеяна 12 нелегкими испытаниями. Мальчики и девочки будут соревноваться раздельно в двух возрастных категориях: 11-13 лет и 14-15 лет. Для детей до 10 лет состоится забег без выявления призовых мест», — сказал Дмитрий Кирюхин.

Он также пояснил, что к соревнованиям допускаются те, кто предъявит паспорт или свидетельство о рождении, медицинский допуск и расписку об ответственности участника за жизнь и здоровье.

Регистрация доступна по ссылке. Она продлится до 28 августа включительно.

Вопросы принимаются по номеру: 8(965)336-12-06.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

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