В Луховицах прошел турнир по шахматам

Международный день шахмат в Луховицах отметили соревнованиями по этому виду спорта. За победу боролись, как дети, так и опытные спортсмены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир собрал не только местных шахматистов. Конкуренцию луховичанам составили гости из Подмосковья — из Зарайска, Коломны, Раменского, Шатуры, Озер, Мытищ и Воскресенска. Также приехали представители Москвы и Рязани. Конкуренция была нешуточной. Молодым спортсменам противостояли опытные шахматисты.

Организатором события стали спортивный центр «Луховцы» и активисты проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

«Хотя заявлялось 66 человек, но принимает участие только 46. Но это тоже довольно-таки большое количество детей и взрослых. Возраст: самому младшему — 9 лет, самому старшему участнику — 92 года. Это наш спортсмен Анатолий Константинович Тарабукин. Он из Белоомута принимает участие в этих соревнованиях», — сказал начальник спортивного отдела спортивного центра «Луховицы» Николай Семенов.

Соревнования состояли из 9 туров. Борьба шла более 3 часов. Итоги подводились по нескольким возрастным категориям.

Среди младших школьников победил Илья Сафонов из Луховиц. У старших школьников первое место занял Егор Носов из Москвы. Среди девушек лидером стали Евгения Гребенюкова. Она приехала из Коломны. Лучших результатов среди ветеранов достиг луховичанин Владимир Гусев.

«Замечательно прошло. Вообще, все турниры — большое достояние сегодняшнего времени. Раньше такого количества участников никогда не было, поэтому то, что делает наша шахматная федерация, будем ее так называть, за это им „Большое спасибо“, — отметил победитель соревнований Владимир Гусев.

Он отметил, что шахматами занимается много лет, и интерес к ним не угасает. Этот вид спорта, как подчеркнул ветеран, непредсказуемый, и каждый раз находишь в нем что-то свое, придумываешь новые комбинации.

«Интерес никогда не пропадает к этой игре. Это — самое главное. В любой ситуации какое-то новшество есть в этой игре, и всегда оно обязательно есть. Т.е. человек способен не только побеждать, но и уметь защищаться. Это уже многое значит», — подчеркнул Владимир Гусев.

В абсолютном зачете победителем турнира стал Илья Баранов из Мытищ. Второе и третье места заняли луховичане Андрей Егоров и Лука Блум.

Победители и призеры получили медали, грамоты, кубки и подарки. Спортивный центр «Луховицы» анонсировал, что в День города, который будет отмечаться 16 августа, состоится еще один масштабный турнир по шахматам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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