В Луховицах пройдет третий забег с препятствиями «Стальная птица» 13 июля

Стартовала регистрация участников на третий открытый экстремальный забег с препятствиями «Стальная птица». Мероприятие состоится 13 июля на территории турбазы «Росинка» и в ее окрестностях, сообщает пресс-служба администрации горокруга Луховицы.

Организаторами выступают физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского, администрация городского округа Луховицы и социальный клуб «Одной дорогой».

Участникам предстоит преодолеть сложную пятикилометровую трассу с природными и искусственными препятствиями. Учитываться будут не только скорость, но и качество прохождения испытаний.

На 10:00 запланирован старт командного забега. Будут допускаться коллективы в составе четырех участников, среди которых должна быть хотя бы одна женщина. Минимальный возраст бегунов — 16 лет.

Детские забеги начнутся в 13:30. Они будут проходить по трем категориям: до 10 лет, с 11 до 13 лет, с 14 до 15 лет. Мальчики и девочки побегут раздельно. Для них предусмотрена укороченная дистанция, длина которой составит полтора километра.

Личные забеги среди взрослых стартуют в 18:30. Торжественное открытие «Стальной птицы» запланировано на 13:00.

Участие в забеге платное. В личных и детских забегах стоимость за одного человека составляет 500 рублей, а билет для команды стоит 2 тысячи рублей.

«В прошлом году мы дважды организовывали забег «Стальная птица». Мероприятия приурочили к 70-летию Луховицкого авиационного завода. Тогда дистанцию сделали на лыжной трассе Чугунка. Забег участникам понравился, и мы сделали его ежегодным. В этом году предусмотрели новую трассу. Рассчитываем на то, что участники оценят наши старания», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Регистрация участников продлится до 2 июля, но, по решению организаторов, она может быть продлена.

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