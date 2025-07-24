В Луховицах 26 июля впервые состоится спортивный фестиваль «Стальные крылья»

В субботу, 26 июля, в Луховицах пройдет крупный фестиваль «Стальные крылья» по силовым видам спорта. Участники поборются за победу в соревнованиях по армрестлингу, в турнирах по становой тяге, перетягиванию каната и свободному подъему на бицепс, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатором фестиваля выступает спортивный центр «Луховцы» и в частности секция армрестлинга, которая работает при этом учреждении. Поддержку в проведении окажет администрация округа. Место проведения события — уличная сцена в виде амфитеатра на территории нижней части парка имени Воробьева. Главной частью фестиваля станет турнир по армрестлингу под эгидой проекта «Арматура».

«В город съедутся свыше 200 спортсменов — представителей Москвы, Подмосковья, Рязани, Владимира, Калуги и других регионов России. Мы уже в завершающей стадии подготовки. Задача — провести мероприятие на высоком уровне, чтобы участники выступали с комфортом, а луховичане испытывали гордость за спортсменов. На главной сцене парка будет проходить любительский турнир по армрестлингу, как для юниоров, так и для взрослых. Будет организован международный поединок с участием нашего земляка из Коломны Сергея Червова с белорусским спортсменом-тяжелоатлетом», — сказал тренер по армрестлингу спортивного центра «Луховицы» Алексей Ручнов.

Вместе с соревнованиями по армрестлингу будут проходить турниры по становой тяге в лямках и по свободному подъему штанги на бицепс. В настоящее время эти тяжелоатлетические дисциплины пользуются популярностью среди молодежи. На эти соревнования, как и на турнир по армрестлингу, требуется предварительная регистрация. Ссылки на заявки размещены в официальных группах спортивного центра «Луховицы» и главы округа Сергея Тимохина. Завершится фестиваль командными соревнованиями по перетягиванию каната. Здесь предварительная регистрация не требуется. Команду можно собрать даже во время проведения фестиваля.

«Для жителей округа это не просто спортивное событие. Это праздник единства, силы, популяризация здорового образа жизни, позиционирование нас, как спортивного и всесторонне развитого округа Московской области, образца подражания для детей и нашей молодежи», — отметил Алексей Ручнов.

В субботу регистрация участников начнется в 10.00, с 11.00 стартуют предварительные поединки и выступления спортсменов. Официальное открытие фестиваля — в 12.00. Гостем события станет многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов, обладатель спортивных титулов «Самый большой бицепс России» и «Самый сильный человек России», рекордсмен книги российских рекордов Денис Цыпленков. Жители и гости округа Луховицы приглашаются на фестиваль, и как участники, и как болельщики. Возрастное ограничение для участников — старше 12 лет, для зрителей ограничения отсутствуют.

Ссылки для регистрации:

турнир по армрестлингу «Арматура»: https://arm-rate.ru/tournaments/141/

турнир по становой тяге: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer6tzNoclQAR9mq6aNsJKIVtX4C;WWYRLVuD87BPGv2iyCepg/viewform

турнир по свободному подъему на бицепс: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjUlx9E-eUvYLKmSh6RdBSDAtLWV_nId5lu7PbN3X2C3Pncw/viewform

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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