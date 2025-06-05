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В Лосино-Петровском прошли соревнования по пляжному по футболу

В Лосино-Петровском прошли соревнования по футболу, посвященные Дню защиты детей. Директор спортивной школы «Олимп» Антон Игоревич Турчанинов на торжественном открытии поздравил ребят с Днем защиты детей, пожелал всем участникам спортивного задора, командам красивой игры, не боятся соперников и верить в свои силы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытое первенство по пляжному по футболу среди детей состоялся на площадке пляжных видов спорта.

В играх приняли участие 4 команды.

По итогам открытого первенства по пляжному футболу места команд распределились следующим образом:

1-е место — команда СШ «Олимп» 2010 г. р.;

2-е место — команда СШ «Олимп» 2011 г. р.-1;

3-е место — команда СШ «Олимп» 2011 г. р.-2;

4-е место — команда ЦДТ

Еще на стадионе прошел второй тур первенства спортивной школы «Олимп» по футболу среди детей 2011-2012, 2013–2014 гг. р., который был также приурочен ко Дню защиты детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.