В Лосино-Петровском прошла всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница»

В Лосино-Петровском возрождается всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница». Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав побывал на муниципальном этапе и поздравил лучшие команды с победой, сообщила пресс-служба администрации

«Зарница» берет свое начало еще в прошлом веке. В нее с удовольствием играли советские мальчики и девочки, она была очень популярной. Это не просто соревнования, это закалка характеров, воспитание командного духа, развитие важных и полезных жизненных навыков, освоение начальной военной подготовки.

В своем новом формате игра «Зарница 2.0.» организована общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России.

Это важнейшие даты для граждан нашей страны, особенно — для подрастающего поколения.

По итогам школьного отбора на муниципальный этап прошли 11 команд из общеобразовательных учреждений в трех возрастных категориях.

На протяжении двух дней вы соревновались в знаниях, ловкости, силе, командной слаженности.

Лучшими стали: в старшей категории — отряд «Дагаевцы» — ученики школы № 2 имени В. В. Дагаева; в средней возрастной группе — отряд «Стрижи» Свердловской школы имени М.П Марченко; в младшей — отряд «Разжигая огни» Биокомбинатовской школы, отряд «3-ЭФ-2» школы № 2 имени В. В. Дагаева и «Орлята Отваги» Свердловской школы имени М.П Марченко.

«Поздравляю вас, ребята! Уверен, что все вы получили полезные навыки и массу положительных и ярких эмоций!» — поздравил Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.