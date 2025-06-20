В Лосино-Петровском прошла Всероссийская акция «Научись плавать!»

В г. Лосино-Петровском прошла Всероссийская акция «Научись плавать!». Веселое и полезное профилактическое мероприятие прошло в бассейне Спортивной школы «Олимп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников акции приветствовал директор спортивной школы А. И. Турчанинов. Он отметил, что вода — это спорт, здоровье, радость. Но вода таит опасность для тех, кто не знает правил и не умеет плавать. Именно поэтому так важно научиться плавать — это ключ к безопасности и настоящему удовольствию на воде.

Под руководством опытных инструкторов ребята плавали, учились правильно дышать и уверенно себя чувствовать в водной стихии.

В подарок ребята получили не только море позитива и пользы, но и памятные брелочки с мерчем акции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.