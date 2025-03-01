В Лобне стартовал чемпионат и первенство ЦФО по танцевальному спорту

В городском округе Лобня проходит чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по танцевальному спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дворец спорта Лобни встретил 1 800 спортсменов из 18 субъектов РФ. Мероприятие открыла глава города Анна Кротова совместно с депутатом Госдумы РФ Ириной Родниной, министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым и президентом Общероссийской общественной организации «Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла» Надеждой Ерастовой.

«Спортивные танцы — один из самых красивых и изящных видов спорта. Дело и в технике, и в невероятных костюмах танцоров», — поздравила спортсменов глава муниципалитета Анна Кротова и пожелала удачи всем участникам.

Соревнования продлятся до 2 марта. Победители примут участие в чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.