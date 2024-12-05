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В Лобне состоится турнир по дзюдо 14 декабря

В Лобне состоится традиционный турнир по дзюдо, посвященный 83-летию со дня начала контрнаступления битвы под Москвой в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет во Дворце спорта имени Сергея Сокола. На татами выйдут спортсмены из Москвы, области и других регионов России, а также зарубежные гости.

Проект реализуется по инициативе администрации города при поддержке СШ «Академия спорта», Лобненской федерации дзюдо и самбо и партнера турнира — компании «Оникс-ЛР-Групп».

Мероприятие пройдет 14 декабря по адресу: ул. Ленина, 65. Вход свободный (0+).

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Дзюдо — одно из самых популярных направлений. В данный момент в городе также строят новый ФОК с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.