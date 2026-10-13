В Лобне провели мини-спартакиаду среди дворовых команд

Мини-спартакиада собрала 28 ребят из разных микрорайонов Лобни 10 октября на площадке спортивной школы «Академия спорта». Победителя определили в серии пенальти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники мини-спартакиады объединились в три команды — «Дружба», «Спартак» и «Мирная». Программа соревнований включала несколько видов дворовых активностей, в том числе волейбол, баскетбол и футбол.

Силы соперников оказались равны, поэтому судьбу золотых медалей решила серия пенальти. Первое место заняла «Дружба», второе — «Спартак», третье — «Мирная». Каждый участник получил медаль и сладкие призы.

Соревнования прошли в рамках проекта «Дворовый спорт», который реализует спортивная школа «Академия спорта» в Лобне. Тренировки на открытых городских площадках проходят регулярно. По словам организаторов, такие спартакиады дают юным жителям возможность проявить себя в командных видах спорта.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.