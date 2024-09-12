сегодня в 14:25

В Лобне проведут турнир по бадминтону 14 сентября

14 сентября в городском округе Лобня пройдет турнир по бадминтону, посвященный Дню города. Организатор — клуб профессионального бадминтона СК «Тигр», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К участию в соревнованиях приглашаются дети от 6 лет и взрослые игроки.

Регистрация участников начнется в 10:45. Начало соревнований — в 11:00.

Турнир пройдет в ФОК «Юность», который находится по адресу: г. Лобня, ул. Чехова, д. 13А.

Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.