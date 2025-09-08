сегодня в 16:28

В Лобне прошло первенство ЦФО по карате

В Дворце спорта «Лобня» состоялось первенство Центрального федерального округа по карате. В нем приняли участие 700 спортсменов из 16 регионов ЦФО России. Судейская бригада состояла из 90 судей высшего и международного классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам турнира первое место завоевала команда Московской области, второе — Ивановской и третье — Воронежской.

Организатором мероприятия выступила Московская областная федерация карате и ее президент Виктор Хан. Турнир продемонстрировал высокий уровень подготовки как юных, так и взрослых участников.

Дворец спорта «Лобня» — это многофункциональная спортивная арена, обладающая большими ресурсами по проведению соревнований, турниров международного, федерального и областного уровней; общественных форумов, деловых встреч и других культурно — массовых мероприятий. Учреждение работает по адресу: ул. Ленина, 65.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.