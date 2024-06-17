В Лобне прошли веселые старты для особенных детей

На стадионе «Москвич» городского округа Лобня прошло спортивное мероприятие для участников проекта «Мини футбол с особенными детьми», передает пресс-служба администрации городского округа.

Организовали веселые старты АНО «Активные люди». Помогали им лобненские волонтеры.

«Дети и родители с радостью участвовали в спортивных активностях. Такие мероприятия помогают разнообразить досуг семей, воспитывающих детей с особенностями развития и дарят всем участникам море положительных эмоций», — отметили организаторы.

Всем участникам веселых стартов вручили грамоты.

Напомним, инклюзивный проект «Мини-футбол с особенными детьми» был основан в Лобне в ноябре 2018 года. Его цель — стимулировать физическое и социальное развитие детей и подростков с ментальными ограничениями, способствовать их интеграции в общество средствами мини-футбола и адаптивной физической культуры.

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