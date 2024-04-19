В Лобне прошли «Президентские состязания»

В нем приняли участие учащиеся всех образовательных учреждений города.

«Президентские состязания» проводятся в целях вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, выявления талантливых детей.

Программа «Президентских состязаний» включала в себя: отжимание в упоре лежа — девушки, подтягивание из виса на высокой перекладине — юноши, поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 секунд — юноши и девушки, наклон вперед из положения сидя — юноши и девушки, прыжки в длину с места — юноши и девушки, а также командная эстафета.

Победу одержала команда 6 «В» класса школы № 6 имени В. Сахнова. Ребята примут участие в региональном этапе «Президентских состязаний».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.