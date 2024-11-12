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В Лобне прошел турнир по боксу

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» городского округа Лобня прошел турнир по боксу, приуроченный ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии открытия принял участие ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Александр Бронников. Особым гостем мероприятия стал профессиональный боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.

Он провел мастер-класс для юных боксеров и вдохновил их на новые достижения.

Особое внимание Денис Александрович уделил морально-этическим принципам, которые должны лежать в основе воспитания молодых спортсменов. По его словам, именно от них зависит формирование будущего фундамента гражданского общества России.

В турнире приняли участие спортсмены из Москвы и области, всего 35 пар. В большинстве поединков победу одержали спортсмены из Лобни.

Такие соревнования являются стимулом для юных спортсменов, возможностью проявить наработанные навыки, показать свои сильные стороны и посмотреть на мастерство других.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.