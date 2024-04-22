В Лобне открыли Первенство России по карате-до Сито-рю

В подмосковной Лобне открыли Первенство России по карате-до Сито-рю, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования объединили несколько сотен спортсменов из разных регионов России. На протяжении двух дней Первенства, 20 и 21 апреля, на татами будут выходить спортсмены с 12-ти лет. Они будут соревноваться в исполнении индивидуальных и командных ката, кумите.

«По итогам Первенства России формируется сборная Московской области. Кроме того, победители получат дипломы, кубки и медали», — рассказал организатор соревнований Вениамин Гармаев.

Во время открытия также состоялось награждение лучших представителей карате Сито-рю по итогам прошлого года. Награды получили лучшие спортсмены и тренеры, судьи, внесшие наибольший вклад в развитие направления. Федерация карате-до Сито-рю Московской области была награждена Кубком федерации карате-до Сито-рю России за значительный вклад в развитие этого вида спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.

