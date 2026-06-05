В Лобне наградили победителей спартакиады допризывников

В городском округе Лобня 4 июня завершилась XXXIX спартакиада допризывной молодежи среди учащихся 9–11 классов. Победителей и призеров определили в личном и командном зачетах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в три этапа и объединили старшеклассников муниципалитета. Участники продемонстрировали силу, ловкость и волю к победе.

В личном зачете первое место занял Владимир Куклин из школы №3. Вторым стал Георгий Вдовиченко из школы №10, третье место завоевал Михаил Буров из школы №9.

В командном зачете победила школа №3, которой вручили переходящий кубок спартакиады. Второе место заняла команда школы №9, третье — учащиеся школы №6.

Награды победителям вручили глава Лобни Анна Кротова, почетный гражданин Лобни Владимир Букин и депутат городского совета Вадим Попов. На церемонии присутствовал основатель спартакиады, учитель физкультуры Владимир Корнилов, благодаря которому турнир проводится уже 39 лет.

«Ребята, вы большие молодцы! Ваше упорство вызывает искреннее уважение. Готовимся к следующему году — нас ждет юбилейная, сороковая спартакиада», — отметила Анна Кротова.

Она подчеркнула, что в 2027 году соревнования пройдут в юбилейный, сороковой раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.