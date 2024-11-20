В Лобне 24 ноября пройдет открытый фестиваль по тхэквондо

24 ноября во Дворце спорта «Лобня» состоится открытый фестиваль по олимпийскому виду спорта — тхэквондо. Спортсмены будут соревноваться в спарринге и командной эстафете. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в фестивале примут участие около 500 спортсменов из Москвы, Московской области и других регионов России. Особенностью соревнований станет использование специального электронного оборудования для участников до 14 лет, что обеспечит высокий уровень организации и точность судейства.

Фестиваль обещает стать ярким событием в спортивной жизни города, предоставляя молодым атлетам уникальную возможность продемонстрировать свои навыки и соперничать с достойными противниками. Организаторы приглашают всех желающих поддержать спортсменов и окунуться в атмосферу спортивного праздника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.