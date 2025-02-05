В Люберцах впервые состоялся зимний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

В Люберцах во дворце спорта «Триумф» состоялся первый зимний фестиваль ГТО, участие в котором приняли трудовые коллективы городского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Фестиваль среди трудовых коллективов Люберец мы провели впервые. В этом году в нем приняли участие более 50 человек. Это представители весоизмерительной компании «Тензо-М», дирекции спортивных сооружений округа, дворца спорта «Триумф» и федерации киокусинкай карате», — сказал руководитель центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

​В программу фестиваля вошли: бег на 1 000, 2 000 и 3 000 метров, стрельба из положения сидя или стоя из электронного оружия, наклон вперед на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа, подтягивания или рывок гири.

​Победителем зимнего фестиваля ГТО в Люберцах стала команда компании «Тензо-М». Победители представят свой городской округ на региональном этапе, который пройдет 16 февраля в Подольске.

​Также в рамках фестиваля золотые и серебряные знаки отличия ВФСК ГТО вручили девяти люберецким семьям: Бобковых, Авдеевых, Гаврютиных, Андросовых, Царевых, Шелудяковых, Прокофьевых, Скалкиных и Негиных.

​Зимний фестиваль ГТО проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​В Люберцах во дворце спорта «Триумф» состоялся первый зимний фестиваль ГТО, участие в котором приняли трудовые коллективы городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.