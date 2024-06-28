сегодня в 18:19

В Люберцах учредили фонд развития спорта и поддержки семей с детьми

Свидетельство о государственной регистрации благотворительного фонда развития спорта и поддержки семей с детьми «Поддержка наших» получил сегодня в министерстве юстиции Российской Федерации вице-президент федерации самбо Московской области, председатель федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Учреждение фонда стало логичным продолжением той деятельности, которую мы ведем на протяжении последних лет: поддержка и помощь всестороннему развитию наших детей. Несмотря на то, что я являюсь единственным учредителем фонда, в действительности организация аккумулирует усилия десятков людей — наших единомышленников», — отметил Виктор Худяков.

Он добавил, что в планах деятельности фонда — работа на новых территориях России.

«Для нас символично, что фонд создан в 2024 году, который объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи», — сказал Виктор Худяков.

Он поблагодарил за всестороннюю помощь и поддержку главу городского округа Люберцы Владимира Волкова, а также представителей Управления Минюста России по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.