В Люберцах спортсмены завоевали шесть медалей на турнире по роллер-спорту

В городском округе прошли всероссийские соревнования по роллер-спорту. Шесть воспитанников КСШОР Люберец завоевали медали различного достоинства, рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Во всероссийском турнире приняли участие более 80 спортсменов, среди них — 12 воспитанников Комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы. Шесть ребят стали победителями и призерами соревнований. Искренне поздравляю спортсменов и их тренеров!» — сказал Владимир Волков.

На первую ступень пьедестала поднялась София Трухина, Виктория Миронова (в первом юношеском разряде) и Владислава Рудова (в первой категории).

Серебро досталось Анастасии Тихоненковой (в первом спортивном разряде), Егору Кочерову (в третьем юношеском разряде) и Дарье Андреевой (в нормативе «Юный фигурист»).

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