В Люберцах состоялся благотворительный турнир по самбо

Благотворительный турнир по самбо прошел в спортивной школе олимпийского резерва «Союз» города Дзержинский городского округа Люберцы. В нем приняли участие свыше 80 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На соревнованиях был организован сбор средств на реабилитацию после тяжелого ранения, полученного в ходе специальной военной операции, гвардии капитану, воспитаннику СШОР «Союз» Дмитрию Яшину.

Дмитрий вместе с отцом посетил церемонию открытия соревнований. Он выразил благодарность за участие и помощь в его реабилитации.

Среди гостей турнира был тренер Дмитрия Яшина Фанави Каримов.

«В ходе соревнований было собрано около 124 500 рублей, средства также переводили на счет Дмитрия. Все собранные деньги пойдут на реабилитацию и покупку специальных тренажеров для ветерана СВО. Благодарю всех за неравнодушие!» — сказал директор СШОР «Союз» Виктор Худяков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.