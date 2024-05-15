В Люберцах сформировали сборную для участия в фестивале ГТО

В спортшколе олимпийского резерва городского округа Люберцы состоялся муниципальный этап летнего фестиваля школьников комплекса ГТО. Участие в первенстве приняли более 100 учеников школ округа. По итогам была сформирована сборная округа, которая представит Люберцы на региональном этапе. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Сильнейшими в IV ступени у мальчиков стали Никита Мостынец из гимназии № 16 и Абрам Худойбердиев из школы № 54, а у девочек лучшие результаты показали Ксения Малышева и Александра Власова из гимназии № 18. По итогам выполнения нормативов V ступени в сборную округа вошли ученик Лингвистической школы Баэль Узенбеков и Руслан Стаханов (школа № 53), а у девочек сильнейшими стали Мария Канцедалова (гимназия № 16) и Юлия Шаймарданова (лицей № 12).

«Поздравляю наших учеников с успешным выполнением нормативов ГТО. Сейчас сборная готовится достойно представить Люберцы на региональном этапе. Желаю победы!» — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Региональный этап летнего фестиваля ГТО состоится 29 мая в Балашихе.

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