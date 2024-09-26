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В Люберцах реконструкцию стадиона «Торпедо» завершат в 2025 г

В Люберцах продолжается реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса на Октябрьском проспекте, 202, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Реконструкция стадиона ведется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

На площадке задействованы более 80 рабочих и 8 единицы техники. Выполняются фасадные работы, ведётся устройство полов трибун, монтаж вентиляции, отделочные работы. На стадионе рабочие укладывают четвертый слой основания стадиона, монтируют осветительные мачты.

Проект предусматривает обновление футбольного поля, трибуны площадью более 3 тыс. кв. метров, новый ФОК общей площадью почти 2,5 тыс. кв. метров и плоскостные спортивные объекты для занятий на свежем воздухе: две площадки для сдачи нормативов ГТО, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, воркаута и многое другое.

На трибунах смогут единовременно находиться более 1500 зрителей. В ФОКе появятся универсальный спортзал, фитнес-зал, зал силовой подготовки, раздевалки, душевые, а также кафе, детский центр и медблок.

Открыть обновленный стадион планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.