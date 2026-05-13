В Люберцах прошел «Забег Победы» с участием более 100 человек

Традиционный «Забег Победы» прошел 11 мая в парке «Лесная опушка» в Люберцах. В нем приняли участие более 100 человек, которые посвятили старт 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег состоялся уже в третий раз. Идея его проведения появилась три года назад, и с тех пор мероприятие стало ежегодным, рассказал руководитель центра ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

«Идея провести подобный забег пришла три года назад, с тех пор он стал традиционным. В этом году забег прошел уже в третий раз», — пояснил Евгений Петров.

Он отметил, что участники преодолевали дистанции от 1 до 21 км в зависимости от возраста. Старт соревнованиям дал участник СВО Александр Калинин, награжденный орденом Суворова за боевые заслуги.

Победителями в разных возрастных категориях стали Александр Трофимов, Мирон Первушкин, Никита Серегин, Ева Панина и Арам Арутюнян. Призеров и победителей наградили памятными призами от дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы, а также специальными подарками от спонсоров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.