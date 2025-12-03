В Люберцах прошел матч по баскетболу на льду в рамках открытия зимнего сезона

Первый в истории российского спорта матч по баскетболу на льду «БаскетЛед» прошел в городском округе Люберцы 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«БаскетЛед» — это уникальный формат, когда спортсмены играют по правилам баскетбола на ледовом покрытии, в коньках и хоккейной защиты. Игра достаточно экстремальная, но при этом очень зрелищная и требующая хороших навыков катания на коньках.

«В Наташинском парке Люберец состоялся первый в истории России матч по уникальному виду спорта, объединяющему баскетбол и катание на коньках. В нем сыграли две команды: сборная студентов МГАФКа и сборная команда люберецких спортсменов», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Команда «МГАФК» обыграла соперников с минимальным преимуществом 10:9. Исторический матч был приурочен к старту нового сезона проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». В сезоне 2025/2026 по всей Московской области состоятся тысячи спортивно-массовых мероприятий, в том числе с участием именитых спортсменов.

Первый матч в «БаскетЛед» прошел 1 декабря в городском округе Люберцы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.